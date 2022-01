Russlands Gaslieferungen nach China steigen auf Rekordhoch

ⓒ YONHAP News

Russland wird vorgeworfen, Gaslieferungen in die EU drastisch einzuschränken. Im Kontrast dazu sind die Gasexporte Russlands nach China auf ein Rekordhoch gestiegen.





Laut der Nachrichtenagentur TASS habe Russland am 23. Dezember China mit der bisher größten Menge an Gas versorgt. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf Angaben des russischen Gaskonzerns Gazprom. Der Vorsitzende des Konzerns, Alexei Miller, teilte mit, dass die über die Pipeline „Kraft Sibiriens“ seit November an China gelieferte Gasmenge ein Drittel der vertraglich vereinbarten Menge überschritten habe.





„Kraft Sibiriens“ hat eine Kapazität von 38 Milliarden Kubikmetern pro Jahr, über die Leitung wird vor allem die Volksrepublik China mit Gas versorgt. Russland schloss mit China im Mai 2014 einen Liefervertrag über 30 Jahre.





Im vergangenen Jahr belieferte Russland über diese Pipeline den chinesischen Markt mit 4,1 Milliarden Kubikmeter Gas. Mit Beginn dieses Jahres wurden die Mengen schrittweise erhöht. Beobachtern nach habe das Energie-Bündnis beider Staaten konkrete Formen angenommen.





Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatspräsident Xi Jinping sollen bei einem Videogespräch am 15. Dezember Wege für den Ausbau der Kooperation zwischen beiden Ländern erörtert haben. Dabei soll auch ein Projekt für den Bau einer zweiten Kraft-Sibiriens-Pipeline zur Sprache gekommen sein, die von Russland in den Westen Chinas führt.