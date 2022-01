Skeleton-Pilot Jung Seung-gi schafft erstmals Weltcup-Podium

ⓒ YONHAP News

Skeleton-Pilot Jung Seung-gi hat seine erste Weltcup-Medaille gewonnen. Beim BMW IBSF Weltcup in Sigulda, Lettland, erreichte der Südkoreaner mit einer Zeit von 1:41,73 Minuten in beiden Durchgängen den dritten Platz. Der lettische Lokalmatador Tomass Dukurs feierte seinen zweiten Sieg in der Rennserie, sein Bruder Martins Dukurs wurde Zweiter. Olympiasieger Yun Sung-bin schaffte es lediglich auf Platz 17.





Jung Seung-gi war mit starkem Tempo gestartet. Seine Startzeit betrug in beiden Durchgängen jeweils 4,50 Sekunden. Erstmals seit seiner Teilnahme an der Rennserie in der Saison 2019-2020 stand er auf dem Weltcup-Podium. Es sei ihm eine Ehre, im neuen Jahr eine erfreuliche Meldung bringen zu können. Er wolle ein Ticket für die Winterspiele in Peking lösen und dort gute Leistungen bringen, sagte der Athlet.





Jung Seung-gi ist einer der acht Athleten, die bei der Eröffnungszeremonie der Winterspiele 2018 in Pyeongchang die olympische Fahne trugen. Er galt damals als Hoffnungsträger des südkoreanischen Wintersports. Im November des betreffenden Jahres gewann er beim Intercontinental Cup in Winterberg die Goldmedaille. In den letzten drei Jahren war seine beste Leistung der neunte Platz bei der Skeleton-WM. Im letzten Jahr rangierte er im Weltcup-Ranking auf Platz 21. Mit Beginn der aktuellen Olympia-Saison zeigt er sich in Spitzenform. Beim zweiten Weltcup in Innsbruck sicherte er sich den vierten Platz und unterstrich diesmal mit Rang drei seine aktuell starke Form.