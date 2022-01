E-Sports-Verband wird Mitglied des koreanischen Sport-und Olympischen Komitees

ⓒ Korean Sport & Olympic Committee

Der südkoreanische E-Sports-Verband ist Mitglied des koreanischen Sport- und Olympischen Komitees geworden. Der Verband teilte vergangene Woche mit, dass er als assoziiertes Mitglied aufgenommen worden sei.





Der E-Sports-Verband hatte sich seit der Teilnahme an den Asienspielen 2018 in Jakarta um eine Mitgliedschaft im Sport- und Olympiakomitee bemüht. Von Juli 2019 bis November letzten Jahres trat der Verband den Sportverbänden von elf Großstädten und Provinzen bei und erfüllte damit die Bedingung für den Beitritt zum Sport- und Olympiakomitee. Für die volle Mitgliedschaft fehlt noch der Beitritt in einen zwölften Sportverband.





Der E-Sports-Verband will sich in Zukunft stärker dafür einsetzen, dass E-Sport als Sportdisziplin seine Funktion und Rolle ausfüllen kann und die Leistungen der koreanischen E-Sportler weltweit bekannter machen. Insbesonders sollen für die Asienspiele 2022 in Hangzhou die Auswahl der Nationalspieler, das Training des Nationalteams und Marketing-Kampagnen systematischer gestaltet und die Sportler dabei unterstützt werden, gute Leistungen zu bringen. Zudem soll mit Sicht auf die Olympischen Sommerspiele hingearbeitet werden. Der Verband will sich auch darum bemühen, dass koreanische Computerspiele als Turnierdisziplinen aufgenommen werden.





Im November schlossen der E-Sports-Verband und das Sport- und Olympische Komitee ein Abkommen für ein gemeinsames Marketing-Programm. Damit wurden Vorbereitungen getroffen, um E-Sports anlässlich der Asienspiele 2022 in Hangzhou bekannter zu machen.





Kim Young-man, der Vorsitzende des E-Sports-Verbands, sagte, er freue sich darüber, dass der Verband nun eine gestärkte Rolle als Organisation für Turniersport ausführen könne. Er bedanke sich beim Komitee dafür, den Wert des E-Sports als sportliche Disziplin anerkannt zu haben. Der Verband werde sich darum bemühen, ein Muster des E-Sports für die Welt zu werden und den Status des koreanischen E-Sports zu erhöhen.