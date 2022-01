Im Grenzkonflikt befindliche Soldaten Chinas und Indiens tauschten Neujahrsgeschenke aus

ⓒ Getty Images Bank

Soldaten Chinas und Indiens, die in den letzten Jahren wegen Grenzkonflikten immer wieder in Zusammenstöße verwickelt waren, tauschten zum Neujahr einander Geschenke aus und sorgten für eine friedliche Stimmung.





Angaben von China Central Television zufolge, kurz CCTV, trafen sich Soldaten beider Seiten am 1. Januar am Grenzgebiet, grüßten einander und tauschten als Neujahrsgeschenk Süßigkeiten aus. Ein vom CCTV veröffentlichtes Foto zeigt zwei Soldaten von beiden Seiten in einer Schutzbekleidung mit Mundschutz beim Geschenkeaustausch. Der Sender teilte mit, dass an insgesamt 10 Wachstationen der Geschenkeaustausch stattfand.





Der Konflikt zwischen China und Indien um die umstrittene Grenze im Himalaya steigerte sich 1962 sogar in einen offenen Krieg. Die Kontrolllinie LAC zwischen beiden Staaten ist immer noch nicht eindeutig festgelegt, und die Grenzstreitigkeiten dauern immer noch an.





Im Sommer 2017 standen sich Truppen beider Staaten 72 Tage lang in der Region Doklam im Dreiländereck zwischen Bhutan, China und Indien gegenüber. Im Jahr 2020 kam es zwischen Soldaten beider Seiten mehrmals zu handfesten physischen Auseinandersetzungen, die auch tödliche Opfer verlangten.