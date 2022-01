DeepFine entwickelt eine AR-Plattform

ⓒ deepfine

Das koreanische Unternehmen DeepFine hat eine Plattform für die erweiterte Realität (AR) entwickelt. Lee Jeong-min, ein Forscher der Firma, sagt:





DeepFine hat sich seit seiner Gründung 2019 neuen Herausforderungen gestellt, um das Leben der Menschen im positiven Sinn zu verändern. Mit dieser Vision im Hinterkopf entwickelte das Unternehmen eine berührungslose Geschäftslösung mit dem Namen ARON, die die Arbeitseffektivität an Industriestandorten unter Verwendung von Smartbrillen verbessern kann. Das Unternehmen unternimmt Anstrengungen, AR- oder XR-Erfahrungen noch stärker immersiv zu machen.





Bei AR geht es um die Überlagerung digitaler Bilder auf die physische Welt. Dank der immer mehr verfeinerten Technologie und der Kombination drahtloser Netze mit der künstlichen Intelligenz (KI) dringt AR nun in die Leben der Menschen ein. Das Gleiche gilt für Smartbrillen, oder auch Smartglasses. Facebook, das sich jetzt in Meta umbenannt hat, stellte im September zusammen mit einem Hersteller von Sonnenbrillen seine Smartglasses vor. Die Smartglasses haben Kameras, Lautsprecher, Mikrofone, eine Batterie und einen Speicher. Sie sind aber nur um fünf Gramm schwerer als gewöhnliche Sonnenbrillen. Mit Smartglasses lassen sich ohne das Smartphone Bilder aufnehmen, Musik hören und Anrufe tätigen. AR-fähige Smartglasses erzeugen digitale Pfeile, die einem den Weg zeigen oder einen Fremdsprachentext in Echtzeit übersetzen. Große Unternehmen wie Apple, Samsung Electronics und Xiaomi planen für das nächste Jahr, eigene Smartglasses herauszubringen:





ARON ist eine KI-basierte, AR-fähig Lösung für Industriestandorte. Es kann die Arbeitseffektivität erhöhen, indem es den Arbeitsplatz handfrei und freundlicher für den Fernbetrieb macht, da es den Nutzern ermöglicht, von fern mit Industriestandorten zusammenzuarbeiten, die verstreut in verschiedenen Gebieten oder sogar im Ausland liegen. ARON zeigt eine digitale Checkliste, sodass Sie wichtige Anlagen durch bloße Stimmbefehle überprüfen können, ohne ein Computertablet oder Blätter in A4-Format herumzutragen. Wenn Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt, können Sie es durch Fotos und Stimmbotschaften aufnehmen. Die Resultate werden automatisch produziert, sodass Sie keinen Bericht mehr verfassen müssen. Indem die Bild-KI-Technologie auf der Basis von maschinellen Lern-Algorithmen einbezogen wird, kann es KI-Dienste liefern, die von den Industriestandorten gebraucht werden. Informationen tauchen direkt vor Ihren Augen in der Form virtueller Inhalte auf.





ARON ist eine AR-Plattform, die Eigenschaften der Smartglasses mit einer Stimmen-KI verbindet. Die AR-gestützte Lösung kann etwa eine Anlage oder Arbeitsanleiteungen in Ihrem Sichtfeld abbilden. Wenn Anomalien entdeckt werden, wird ein Außendienstarbeiter sofort benachrichtigt:





Der Gebrauch von Smartglasses, zusammen mit KI-basierten CCTVs oder mobiler Videoausrüstung, kann das Aufspüren “blinder Flecken” reduzieren. ARON kann die zuständigen Mitarbeiter über mögliche Gefahren informieren, sodass sie die Standorte effizient beobachten können, ohne dass die Zahl der Inspekteure erhöht wird. Das Anlagendesign oder Instruktionen erscheinen im Sichtfeld, sodass unerfahrene Arbeitskräfte durch die erweiterte Realität lernen können. Smartglasses können die Zeit und Kosten für Geschäftsreisen um 60 Prozent verringern. Auch die zuständigen Kräfte für die Produktqualität und das Sicherheitsmanagement können die Produktivität um 30 Prozent verbessern, weil nur einer von ihnen mehr Standorte managen kann.





Was ARON von anderen Programmen unterscheidet, ist die Anwendung der dezentralen Datenverarbeitung, oder des Edge Computing. Die meisten industriellen Plattformen nutzen das Cloud Computing, weil sich bequem Daten von der Cloud herunterladen lassen. Doch Probleme in den Netzwerken oder in der Cloud können zu Arbeitsunterbrechungen führen. Das Edge Computing kann die Mängel beheben. Die Computer-Ressourcen befinden sich näher am Nutzer oder an den Geräten. Dank dieser Methode kann ARON in einem Umfeld aktiviert werden, in dem die Internet-Verbindungen instabil sind, und es verbessert die Qualität von Videoanrufen:





Hyundai Engineering and Construction benutzt Smartglasses auf seinen Baustellen. Für menschliche Inspekteure ist es schwierig, die Baustellen jedesmal zu besuchen. In der Provinz Gyeonggi wird ARON für Anlagen-Inspektionen eingesetzt. Eine Reihe von Lebensmittelunternehmen wie etwa Pulmuone, Lotte Confectionery und Sunjin Food nutzt Smartglasses, um die Produktqualität und Hygienebedingungen zu kontrollieren.





DeepFine bietet die relevante Technologie auch Regierungsbehörden an. So nimmt es bei einem Sicherheits-Evaluierungsprojekt der Provinzregierung von Gyeonggi teil. Auch unterzeichnete das Unternehmen einen Vertrag mit einer bekannten japanischen Elektrofirma, um seine Software zu liefern:





Bei der Bildung von DeepFine und der Entwicklung von ARON stießen wir manchmal auf Schwierigkeiten. Doch sind wir auch froh, den Traum erfüllt zu haben, etwas wie “Scouter” in dem “Dragon Ball”-Trickfilm oder “Jarvis”, den KI-Assistenzen im Film “Iron Man”, geschaffen zu haben. Wir werden hart arbeiten, um die Welt sicherer und smarter zu machen.