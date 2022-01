Wie steht es mit K-Culture im neuen Jahr 2022?

ⓒ Big Hit Music

Trotz Covid-19 hat sich die K-Kultur im vergangenen Jahr 2021 behaupten können. Wie sieht es dann im neuen Jahr aus?

Erst einmal ist hervorzuheben, dass nun auch in der Musikwelt mehr Offline-Konzerte geplant und auch durchgeführt werden. Begonnen hat die Gruppe BTS mit den Auftritten in Los Angeles.

Ende Januar sollen die Grammy Awards ausgetragen werden. Die koreanische Gruppe BTS ist in der Kategorie Best Pop Duo/Group Performance schon zwei Jahre in Folge nominiert. Sie haben mit dem Lied “Butter” für viel Aufsehen gesorgt, daher könnte es auch zu einer Auszeichnung kommen. Aber abgesehen von einem möglichen Preisgewinn wollen BTS im neuen Jahr ihre globalen Aktivitäten ausweiten.

Koreanische Serien sind derzeit sehr beliebt. Auf der Plattform Netflix wurde die Serie “Squid Game” gleich ein Volltreffer. Aber nicht nur diese Serie, sondern auch “Hölle” und “Meer der Stille” sind derzeit sehr beliebt. Waren noch vor kurzem hauptsächlich romantische Serien beliebt, besonders im asiatischen Raum, so hat sich das Thema der Serien erweitert.

Auch im neuen Jahr sind verschiedene Projekte geplant. Alle K-Kultur-Interessierten sind schon jetzt gespannt.