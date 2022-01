Oh My Girl veröffentlichen neuen Song noch vor Jahresende

ⓒ WM Entertainment

Die koreanische Girlgroup Oh My Girl hat noch bevor das Jahr 2021 zu Ende geht, ein neues Lied veröffentlicht. Am 23. Dezember konnte man das Lied “Shark” hören. Es hat einen Funky-Sound und ist wie alle anderen Werke von dieser Girlgroup sehr fröhlich. Im Musikvideo zum Lied kann man sehen, wie die Sängerinnen auf der Suche nach einem anderen “Ich” sind. Sie wollen mal etwas anderes erleben und so neue Seiten von sich selbst entdecken.

Oh My Girl wurden mit den Liedern “Nonstop”, “Dolphin”, “Remember Me”, “Dun Dun Dance” und weiteren Werken beliebt. Das neue Werk erfüllt alle Voraussetzungen, um ein globaler Hit zu werden.