US-Hiphop DX: Tiger JK und Bibi, Asia’s Best Songs&Albums

Das US-amerikanische Hiphop-Medium Hiphop DX hat das Lied “Love, Peace” von Tiger JK und das EP Album von Bibi als “Asia’s 20 Best Songs & Albums” ausgewählt.

Hiphop DX meinte, dass auf der ganzen Welt Hass gegen Asiaten vorzufinden sei. Tiger JK hat mit dem Song “Love, Peace” eine starke Botschaft übermittelt. “Love, Peace” ist ein neues Werk nach etwa einem Jahr wieder und im Lied singt Tiger JK, dass er wütend über Vorurteile sei. Er verkündet Hoffnungsbotschaften, dass man sich selbst mehr lieben sollte.

Bibi hat das Album “Life is a Bi” im April 2021 herausgegeben. Zum Thema “Leben” wurden fünf Geschichten erzählt. Musik, Images, Texte und Video – Bibi hat sich an allen Kategorien beteiligt.

Nach dem Auftritt bei Head in the Clouds Festival in LA im Jahr 2020 wurden Tiger JK und Bibi bekannter. Viele US-Medien und Musikkritiker zeigten großes Interesse an den Koreanern. Tiger JK und Bibi traten dann am 27. Dezember im Metaverse Konzert “LV” auf und bewiesen ein weiteres Mal ihr Können.