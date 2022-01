Warum sind eure Gesichter so ernst? Calm down, Atme tief durch





Heute Abend, we gon’ be okay. Wir haben ausgehalten, lange Zeit fightin’





Wir haben es hinausgezögert, celebration let’s pop it





Jetzt ist der richtige Zeitpunkt













지금 jetzt

바로 지금 genau jetzt





지금이야! Jetzt ist es!

완벽하다 perfekt sein

완벽해! Das ist perfekt! Perfekt!