´A Year-End Medley´ startete erfolgreich im Kino und auf TVING

ⓒ Hive media corp

Der koreanische Jahresabschlussfilm ´A Year-End Medley´ mit vielen beeindruckenden Darstellern in seiner Besetzung feierte am 29. Dezember 2021 im Kino und auf dem Streaming-Dienst TVING gleichzeitig seine Premiere. Der Film zog am ersten Wochenende 113.431 Zuschauer ins Kino und startete mit Rang 3 in den Kinocharts und mit Rang 1 auf TVING. Der TVING-Originalfilm behauptet seit seiner Veröffentlichung am 29. Dezember weiter seine Spitzenposition im Streaming-Dienst.

Der Film mit mehr als zehn prominenten Schauspielern wie Han Ji-min, Lee Dong-uk, Im Yun-ah und Lee Kwang-soo erzählt von Menschen, die jeweils mit ihren eigenen Geschichten in den Neujahrsferien das Hotel Emross aufsuchen und auf eigene Weise Beziehungen aufbauen.