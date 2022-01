Neujahrsunterhaltungssendung ´Rustic: In Secret Island´ von KBS 2TV sorgt für starken Gesprächsstoff

Am 2. Januar 2022 wurde der erste Teil der dreiteiligen Unterhaltungssondersendung von KBS 2TV zum Neujahr ´Rustic: In Secret Island´ mit Erfolg ausgestrahlt. Der erste Teil sorgte im Internet so sehr für Gesprächsstoff, dass das Programm direkt nach seiner Ausstrahlung im Suchwort-Ranking der Portalseiten in der Kategorie Unterhaltungssendungen Rang 1 belegte und andere beliebte Programme wie ´Hangout with Yoo´ und ´Knowing Bros´ auf untere Plätze verdrängte.

In der Sendung ´Rustic´ verreisen die drei K-Pop-Stars Joon Park von GOD, BamBam von der Boyband Got7 und Kim Yujeong von der Girlgroup Brave Girls mit dem Unterhaltungskünstler Kim Young-chul auf eine Insel in Incheon. Sie verbringen dort abseits des hektischen Alltags in der Stadt auf dem Lande drei Tage und sammeln schöne Erinnerungen.

Der zweite Teil wird am 9. Januar um 9:30 Uhr ausgestrahlt. Die zusätzlich hergestellte digitale Version des Programms ist auf dem Streaming-Dienst wavve und auf dem YouTube-Kanal von KBS World TV zu sehen.