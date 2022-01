Auf Bali grüne Meeresschildkröten vor Wilderern gerettet, sie hatten Plastik im Magen

ⓒ YONHAP News

Laut der Schildkrötenschutzorganisation der indonesischen Insel Bali TCEC hat die indonesische Marine am 27. Dezember bei ihrem Einsatz gegen Wilderer im Meer vor Bali 31 grüne Meeresschildkröten gerettet. Die grünen Schildkröten gehören zu den größten Meeresschildkröten, die bis zu einer Länge von über einem Meter und einem Gewicht von über 300 kg wachsen können. Ihre Population ist wegen der illegalen Jagd stark zurückgegangen, so dass sie vom Aussterben bedroht sind.





Die indonesische Marine nahm die 21 Wilderer auf drei Fischerbooten fest und übergab die geretteten Schildkröten der Schutzorganisation TCEC. Eine Schildkröte war bereits auf dem Schiff getötet worden. Die Schutzorganisation behandelte und beobachtete die geretteten Schildkröten unterschiedlichen Alters und Größe, bevor sie in die Natur zurückgeschickt wurden. Bei mindestens fünf Tieren wurden in ihren Ausscheidungen verschiedene Plastikabfälle wie Plastiktüten festgestellt.





Plastikmüll stellt für Meeresschildkröten eine große Gefahr dar, weil es oft dazu kommt, dass sie Plastik fressen und daran sterben. Indonesien besteht aus rund 17.000 Inseln und ist nach China der zweitgrößte Verursacher der Plastikkrise in den Weltmeeren. Nach Schätzungen gelangen aus Indonesien rund 1,3 Millionen Tonnen Müll pro Jahr ins Meer. Wegen der schlecht oder nicht funktionierenden Müllentsorgung wird der von den Menschen in die Gewässer entsorgte Müll in der Regenzeit mit Flutwasser ins Meer gespült.





Auch der hohe Konsum an Einwegprodukten stellt ein großes Problem dar. In Indonesien werden in einem Jahr 9,8 Milliarden Plastiktüten benutzt. Die Insel Bali hat 2019 die Nutzung von Plastiktüten, Styropor und Trinkhalmen verboten, und die indonesische Hauptstadt Jakarta verbietet seit Juli des vergangenen Jahres die Nutzung von Plastiktüten in Geschäften. In Indonesien werden aber immer noch viele Einwegprodukte benutzt. Bis zu 60 Tonnen Müll am Tag werden an den Stränden Balis angeschwemmt, so dass die Traumstrände im Müll versinken. Im Januar des vergangenen Jahres soll die Umweltbehörde Balis an lediglich zwei Tagen 90 Tonnen Müll an den Stränden eingesammelt haben.