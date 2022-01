Thailand verschärft wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante Einreiseregeln

ⓒ YONHAP News

Aufgrund der Ausbreitung der Omikron-Variante hat Thailand für ausländische Einreisende die vor Weihnachten verschärften Einreiseregeln mit Quarantänepflicht auf unbestimmte Zeit beibehalten.





Seit dem 9. Januar ist in acht Regionen einschließlich der Hauptstadt Bangkok in Speiselokalen der Verkauf von Alkoholgetränken nach 21 Uhr nicht mehr möglich. In 69 anderen Regionen ist der Alkoholverkauf gänzlich verboten.





Thailand hat am 21. Dezember für vollständig geimpfte Einreisende die Quarantänepflicht wieder eingeführt, um die Ausbreitung der Omikron-Variante zu verhindern. Damit müssen auch vollständig Geimpfte nach der Einreise sieben bis zehn Tage in Quarantäne.





Thailand hat aber ab heute drei weitere Sandbox-Ziele wieder geöffnet. Krabi, Phang-Nga und Surat Thani werden neben Phuket im Rahmen des Sandbox-Programms des Landes für internationale Reisen geöffnet. Vollständig Geimpfte müssen sieben Tage in den Sandbox-Regionen bleiben und negative Covid-19-Testergebnisse erhalten, bevor sie zu anderen Zielen in Thailand reisen können.