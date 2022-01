Ski-und Schlittensportler finden nach schwachen Saisonstart zur Form zurück

ⓒ YONHAP News

Südkoreanische Ahtleten in den Ski-und Schlittendisziplinen steigern die Erwartungen an einen Medaillengewinn bei den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar. Nach einem schwachen Saisonstart finden sie allmählich zu ihrer Form zurück.





Snowboarder Lee Sang-ho belegte am Samstag beim Weltcup im schweizerischen Scuol den dritten Platz im Parallel-Riesenslalom. Etwa drei Wochen nach seinem Silbermedaillengewinn in Cortina d’Ampezzo schaffte es der Südkoreaner erneut aufs Weltcup-Podium. Lee hatte als Zweiter die Vorrunde passiert. In der Runde der letzten Vier musste er dem Deutschen Stefan Baumeister um 0,17 Sekunden den Vortritt lassen. Im Duell um Rang drei gab er dem Italiener Mirko Felicetti das Nachsehen. Der Olympia-Silbermedaillist von Pyeongchang steht mit 360 Punkten momentan an der Spitze des Weltcup-Ranking.





Bob-Rennfahrer Won Yun-jong belegte am selben Tag in Winterberg beim Zweierbob-Wettbewerb Platz sieben und erreichte sein zweitbestes Ergebnis der Saison.





Skeleton-Pilot Yun Sung-bin wurde Sechster in Winterberg mit 56,60 Sekunden im zweiten Durchgang. Der Olympiasieger von Pyeongchang erreichte damit die beste Platzierung der Saison.





Jung Seung-gi beendete den Skeleton-Wettbewerb in Winterberg auf Platz elf. Der 22-Jährige hatte vergangene Woche in Sigulda erstmals das Weltcup-Podium erreicht.