Guter Start für koreanischen Film „The Policeman´s Lineage“

ⓒ ACEMAKER MOVIEWORKS

Am 5. Januar feierte der Film „The Policeman´s Lineage“ als erster koreanischer Film im neuen Jahr seine Kino-Premiere. Gleich am ersten Tag verdrängte der Film nach Zuschauerzahlen den US-amerikanischen Comic-Superhelden-Film „Spider-Man: No Way Home“ auf den zweiten Platz und startete mit Rang 1 in den Kino-Charts.

Jedoch fiel der koreanische Film am 8. Januar mit 104.000 Zuschauern auf den zweiten Platz zurück, wobei der US-Film mit 125.000 Zuschauern erneut die Spitzenposition eroberte. An der Zahl der Filmvorführungen machte der koreanische Film jedoch mit 29,3% einen ähnlichen Anteil aus wie der US-Film mit einem Anteil von 29,4%. Daher ist die Aufmerksamkeit darauf gerichtet, ob der Film „The Policeman´s Lineage“ des Regisseurs Lee Kyu-man mit Cho Jin-woong und Choi Uh-shik in den Hauptrollen den globalen Publikumserfolg von „Spider-Man“ übertreffen kann. „Spider-Man“ hat erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Südkorea bei der Zuschauerzahl die Marke von 6 Millionen überschritten.

„The Policeman´s Lineage“ basiert auf dem japanischen Roman „Blood of the Policeman“ von Joh Sasaki. Der Film handelt von einem Polizisten, der für seine Ermittlungen alle möglichen, auch illegalen Methoden nutzt, und einem jungen Kollegen, der als Undercoveragent in sein Team kommt. Mit Stand vom 11. Januar hat der Film über 400.000 Zuschauer ins Kino gelockt.