K-Pop-Frontman Jimin war sehr beliebt

Jimin, Mitglied von BTS, wurde in den letzten drei Jahren von allen K-Pop-Stars am meisten von den Fans gemocht. You Tube Media hat die „World Top 10” ermittelt, und demnach kam Jimin auf Platz eins, denn er war der am meisten in Korea geliebte K-Pop- Sänger. Aber er wurde ebenfalls zum erfolgreichsten K-Pop-Sänger auf der ganzen Welt ausgewählt.

Das ist wohl auf die tolle Stimme und die beeindruckenden Performances zurückzuführen. Außerdem engagiert er sich fortwährend für Aktivitäten für gute Zwecke. Seine positive Energie bringt seine Fans stets in gute Stimmung.

BTS haben derzeit Urlaub. Jimin hat diese wertvolle Zeit genutzt, um die Insel Jeju besuchen. Als er ein Foto von Jeju auf seine SNS-Seite hochgeladen hatte, waren die Fans begeistert und haben ebenfalls den Ort besucht.