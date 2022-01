Twice immer noch in Billboard 200

ⓒ JYP Entertainment

Auch nach sechs Wochen ist das dritte reguläre Album der K-Pop-Girlgroup Twice unter den Billboard 200 zu finden. Entsprechend den offiziellen Angaben von Billboard befindet sich das Werk, das am 12. November veröffentlicht wurde, auf Platz 36 von Billboard 200 nach dem Stand des 1. Januar.

In der zweiten Woche nach der Herausgabe des Albums stand es sogar auf Platz drei von Billboard 200, was für Twice ein Rekord war.

Twice haben Ende Dezember ein Konzert veranstaltet und dabei 35 Songs vorgetragen. Die Fans waren sehr erfreut. Nun wollen sie in Kürze ihre vierte Worldtour beginnen. Am 15. und 16. Februar wollen sie in Los Angeles auf die Bühne treten. Dann geht es weiter in vier verschiedene Städte in den USA. Die Tickets sind bereits alle vergriffen. Fans weltweit sind schon jetzt gespannt, welche weiteren Orte die Sängerinnen noch besuchen werden.