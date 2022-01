P1Harmony repräsentieren den K-Pop

ⓒ FNC Entertainment

Die koreanische Gruppe P1Harmony wurde vom US-amerikanischen Magazin PopWrapped als eine der repräsentativen K-Pop-Gruppen auserkoren. Oder genauer, das Lied „If You Call Me“ aus ihrem zweiten Minialbum wurde zu den besten 21 K-Pop-Liedern des Jahres 2021 ausgewählt.

PopWrapped kommentierte, dass die 21 Songs auf der Liste das Talent der Interpreten gut zum Ausdruck bringen würden. „If You Call Me“ von P1Harmony würde die Gefühle gut vermitteln und das Lied sei toll, auch wenn es von einem Neuling gesungen wurde.

Im Lied „If You Call Me”, das im April letzten Jahres herausgegeben wurde, haben alle Mitglieder von P1Harmony mitgewirkt, daher ist es umso bedeutungsvoller.

P1Harmony haben in einem Jahr nach ihrem Debüt die Herzen von K-Pop-Fans für sich gewinnen können und sich so zu einer repräsentativen K-Pop-Gruppe etablieren können. Sie haben im Oktober 2021 auf der Live-Bühne von US-Rolling Stones gestanden und auch an verschiedenen Veranstaltungen in den USA teilgenommen. P1Harmony haben am 3. Januar ihr drittes Minialbum auf den Markt gebracht und sind derzeit mit den Liedern aus dem Album aktiv.