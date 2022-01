Wo es auch im Winter grünt

ⓒ YONHAP News

Dieses Wochenende wollen wir also einmal das Nationale Arboretum in der Stadt Sejong besuchen und für ein, zwei Stunden das kalte, graue Winterwetter vergessen. Es ist das dritte nationale Arboretum in Südkorea und wurde im Oktober 2020 eröffnet, um vor allem die Pflanzenressourcen der gemäßigten Zone zu schützen und ihre Nutzung zu erforschen. Auf einer 650.000 Quadratmeter großen Fläche beherbergt es über 3.000 Pflanzenarten, die in kleinen und großen Gärten sowie Gewächshäusern wachsen. Dazu gehören zum Beispiel auch die Vier-Jahreszeiten-Gewächshäuser: das Mittelmeer-Gewächshaus, das Tropen-Gewächshaus und das Gewächshaus für Sonderausstellungen.