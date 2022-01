Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ KBS, Getty Images Bank, ASUNGDAISO

Das Augenmerk der koreanischen Netzbürger wurde durch die Nachricht gelenkt, dass im Zuge der lange anhaltenden Corona-Pandemie jede fünfte erwachsene Person in Südkorea so stark unter Depressionen leidet, dass sie ärztliche Hilfe braucht. Die Regierung veröffentlicht seit vorvergangenem Jahr in jedem Quartal das Ergebnis der Untersuchung über die aktuelle Lage der seelischen Gesundheit der Bürger. Nach dem im vergangenen Monat veröffentlichten Untersuchungsergebnis beträgt der Anteil der Untersuchten, die hinsichtlich der Niedergeschlagenheit mehr als 10 von insgesamt 27 Punkten erhielten, 18,9%. Mehr als 10 Punkte bedeutet, dass man bezüglich Depression zur Risikogruppe gehört und ärztliche Hilfe benötigt. Nach Altersschichten betrachtet ist der Anteil der Menschen, die zur Risikogruppe gehören, mit 27,8% bei den 30ern am höchsten. Verglichen mit den 60ern mit 13,8% ist der Wert bei den 30ern etwa doppelt so hoch. Frauen können leichter zur Depression neigen als Männer. Der Anteil der zur Risikogruppe gehörenden Frauen beträgt 23,1%, während dieser Anteil bei Männern bei 14,9% liegt. Vor allem bei Frauen in ihren 30ern ist der Anteil der zur Risikogruppe gehörenden Personen mit 33% unter allen Altersschichten und Geschlechtsgruppen am höchsten. Viele Netzbürger meinten, dass sie sich auch wegen der lange anhaltenden Corona-Krise manchmal sehr niedergeschlagen fühlen. Wenn wirtschaftliche und soziale Folgen der Pandemie noch deutlicher und stärker hervortreten, werden noch mehr Menschen unter Depressionen leiden.





Interessant fanden die Netzbürger auch einen Bericht über eine kleine Insel im Südwestmeer, die nun als Reiseziel an Beliebtheit gewinnt, und gaben den Namen dieser Insel häufig ein, um nähere Informationen über die Insel zu erhalten. Die Insel im Landkreis Shinan in der Provinz Süd-Jeolla heißt Gijeom-Soak-do. Die Insel ist schwer zu erreichen, und es gibt auf dieser Insel auch kaum touristische Attraktionen. Deshalb war die kleine Insel mit etwa 100 Einwohnern kaum bekannt. Aber allein im vergangenen Jahr haben rund 54.000 Personen die Insel aufgesucht, und diese Zahl ist verglichen mit dem Jahr 2018 um das 20-Fache gestiegen. Zur Steigerung der Touristenzahl leistete ein Projekt des Landkreises Shinan zur Entwicklung der Insel zu einem Reiseziel einen großen Beitrag. Es sind die architektonischen Kunstwerke, die die Touristen anziehen. Sie werden als Kapellen der 12 Apostel bezeichnet und befinden sich alle in einer schönen Landschaft mit Meerblick. Läuft man entlang des 12 km langen Pilgerwegs, der wie ein Faden die 12 Kapellen miteinander verbindet, spürt man innere Ruhe und Frieden. Die kleinen schönen Kapellen sehen wie griechische, russische oder französische Gebäude aus, man kann aber auch die koreanische buddhistische Kultur an ihnen spüren. Auf dieser Insel soll innerhalb der ersten Hälfte dieses Jahres ein weiterer, schön gelegener Pilgerweg für die Besucher zugänglich gemacht werden. Der Landkreis rechnet daher mit einer weiteren Steigerung der Besucherzahl.





Viele Netzbürger interessierten sich auch für einen sogenannten Glückstiger-Aufkleber, der vom Unternehmen Asung Daiso auf den Markt gebracht wurde. Das Unternehmen betreibt landesweit zahlreiche Daiso genannte Läden, die kostengünstige Produkte wie Haushaltsartikel anbieten. Der Glückstiger-Aufkleber von Daiso, der zum Jahr des Tigers vorgestellt wurde, ist derzeit wegen seiner großen Beliebtheit Mangelware. Beliebt ist er vor allem bei den Menschen, die als Hobby ihren Kalender und ihr Tagebuch schmücken. Es gibt auf der Portalseite ein Forum für diese Menschen mit rund 270.000 Mitgliedern. In diesem Internetforum sind seit einigen Tagen häufig Einträge zu sehen, in denen man sich darüber beschwert, dass man diesen Aufkleber nicht mehr bekommen kann. Viele berichten, dass sie vergebens mehrere Daiso-Läden aufgesucht hätten, um diesen Aufkleber zu bekommen. Ein Mitglied schrieb, dass er Ende des vergangenen Monats in Incheon sechs Läden und in seinem Wohngebiet drei Läden besucht und schließlich das Glück hatte, alle drei Sorten dieses Aufklebers zu bekommen. Daiso hat am 24. Dezember etwa 40 Waren mit dem Glückstiger-Motiv vorgestellt, darunter auch drei Sorten Glückstiger-Aufkleber. Wegen der großen Beliebtheit waren die Aufkleber schnell ausverkauft. Die Läden sollen am 17. Januar wieder Vorräte bekommen, und viele interessierte Netzbürger warten nun auf diesen Termin.