Das liebe Geld

Mit Geld kann man kein Glück kaufen, heißt es oft. Dennoch kann Geld einem nicht selten dabei helfen, jemanden glücklich zu machen. Im Pansori Heungboga흥보가 lässt sich der verarmte Heungbo aus Geldgründen anstelle einer anderen Person auspeitschen. Dieses Angebot wurde dem zunächst glücklosen Heungbo angetragen, als er eine Verwaltungsstelle aufgesucht hatte, um für seine hungrigen Kinder etwas Reis zu leihen. Froh über die Gelegenheit, für seine Kinder etwas Geld auftreiben zu können, nimmt er das Angebot an Ort und Stelle an und singt ein Lobeslied auf das Geld mit dem koreanischen Titel „Dontaryeong“돈타령. Auch im Pansori Chunhyangga춘향가 taucht dieses Lied auf. Als nämlich der neue Provinzgouverneur seine Wachen aussendet, damit diese die schöne Chunhyang zu ihm bringen, verspricht das Mädchen den Männern Geld, wenn sie ihren Befehl nicht ausführen. Bei Erhalt des Bestechungsgelds singen die Männer das Dontaryeong und Chunyang weiß sich erstmal vor den Zugriffen des Provinzgouverneurs sicher. Mit Hilfe des Geldes konnte sie sich einstweiligen Schutz erkaufen und ihre Sittsamkeit für ihren geliebten Lee Mong-ryong wahren.





Im Dontaryeong heißt es, dass das Geld die Macht habe, über Leben und Tod zu entscheiden. Außerdem könne es dabei behilflich sein, jemandem zu Ruhm und Ansehen zu verhelfen. Alle, die einmal in Geldnot waren, können das wohl nachempfinden. Wie groß der eigene Stolz auch sein mag, Geld kann einen auf die Knie zwingen. Und Geld schafft es, auch dem Einfältigsten einen intelligenten Anstrich zu geben. Geld kann sogar in vielen Fällen das Leben einer Person retten. Im Lied von Leenalchi wird die grenzenlose Gier der Menschen von heute beschrieben. Im Dontaryeong, das als Inspiration für das Lied von Leenalchi diente, geht es um den gierigen Nolbu. Dieser schaut voller Neid auf den neu erworbenen Reichtum seines jüngeren Bruders Heungbo und macht sich selbst auf die Suche nach einer Schwalbe, damit auch er zu Reichtum kommt. Im Lied „Hwachojang“화초장 von der Gruppe Toris wird beschrieben, wie Nolbu das Haus seines jüngeren Bruders besucht und dort ein eine Kommode mit Blumendekoration sieht, die im Koreanischen als „Hwachojang“ bezeichnet wird. Der habgierige Nolbu interessiert sich aber nicht für die Kommode wegen ihres wunderschönen Designs, vielmehr ist er erpicht auf das viele Gold und die Schätze im Inneren der Kommode. Statt darauf zu warten, dass Heungbo ihm die Kommode später zusendet, schleppt Nolbu das schwere Möbelstück lieber selbst nach Hause. Auf dem Heimweg versucht er sich an die Bezeichnung für die Kommode zu erinnern und schimpft über seine eigene Vergesslichkeit.





In dem Lied „Hier kommt der königliche Inspekteur“ geht es um die vom König ernannten geheimen Regierungsbeamten, die inkognito Städte und Dörfer besuchten, um die Machenschaften von Provinzbeamten zu untersuchen und aufzudecken. Im Pansori Chunhyangga wird das Lied gesungen, als Lee Mong-ryong in Namwon erscheint, nachdem er zu einem geheimen königlichen Inspekteur für die Region Jeolla bestimmt wurde. Lee Mong-ryong trifft just in dem Moment ein, als der Provinzgouverneur Byeon Hak-do변학도 eine große Geburtstagfeier plant und darüber nachdenkt, ob er die schöne Chunhyang zum Tode verurteilen soll, da sie sich bis zum Schluss weigert, ihm zu Willen zu sein. Als geheimer königlicher Inspekteur nimmt Lee Mong-ryong verkleidet an dem Fest teil und spricht eine Warnung in Form eines Gedichtes aus. So sagt er: „Der Wein in diesem Goldkrug entspricht dem Blut von tausend Menschen und das Essen auf diesem Jadeteller entspricht dem Fett von zehntausend Menschen.“ Diejenigen, die die Bedeutung des Gedichts verstehen, verlassen schleunigst das Fest, aber der neue Provinzgouverneur ist zu stolz und zu einfältig, um das ihm bevorstehende Ende zu erkennen. Und so wird der Provinzbeamte schließlich festgenommen und ins Gefängnis geworfen. Als Lee Mong-ryong den Beamten Byeon zur Folter der Stadtbewohner und vor allem von Chunhang befragt, versucht dieser sich mit allerlei Ausflüchten aus der Bredouille zu reden. Seine erbärmlichen Ausreden werden zur Unterhaltung des Publikums in dem Lied „Hier kommt der königliche Inspekteur“ aufgezählt.





Musik