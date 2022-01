Seori wurde von NME zu den potentiellen Stars 2022 auserwählt

ⓒ ATISPAUS

Die koreanische Singer-Songwriter Seori wurde vom britischen Musikmagazin NME zu den potentiellen Artisten 2022 ausgewählt. NME 100 wird von den Autoren des Magazin erstellt und es werden neue Artisten vorgestellt, die im neuen Jahr die Musikszene repräsentieren werden. NME meinte, dass Seori mit himmlischer R&B Pop-Musik eine neue Welt eröffnen werde. Sie sei mit Billie Eilish und Lorde vergleichbar.

Seori wurde bereits vom US-amerikanischen Musik-Media-Service-Unternehmen VEVO zum „2022’s Artists to watch“ auserkoren. Sie war die einzige Koreanerin auf der Liste.

Seori hat im letzten Jahr verschiedene Singles wie „Lovers in the night“ und „Dive with you“ veröffentlicht und auf verschiedenen internationalen Bühnen gestanden.