ATEEZ wollen weiter in die USA

ⓒ KQ Entertainment

ATEEZ haben vom 7. bis 9. Januar in Seoul ihre Welttournee „The Followship: Beginning of the End” eröffnet. Nun wollen sie weiter in die USA.

Die Sänger haben für ihre Fans reichlich vorbereitet. Sie haben über 20 Lieder vorgetragen und tolle Performances gezeigt, wofür sie besonders bekannt sind.

Das Konzert wurde nach zwei Jahren wieder veranstaltet. Daher haben alle Mitglieder enthusiastisch mitgewirkt. Während des Konzerts konnte man wegen CORONA-Auflagen nicht mitsingen und jubeln. Dafür bekamen die Fans Anfeuerungsinstrumente. Sie klatschten auch, so dass gute Stimmung herrschen konnte.

ATEEZ wollen nun in fünf Städten in den USA und in sechs in Europa wie Amsterdam, London, Paris, Berlin, Warschau und Madrid auftreten. Der erste Auftritt im Ausland wird der 18. Januar in Chicago sein.