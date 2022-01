UP10TION begeistern die Welt

ⓒ TOP MEDIA

Die koreanische Gruppe UP10TION kommt mit dem neuen Song „Crazy about you“ global gut an. Es steht auf guten Plätzen der iTunes Charts in zehn verschiedenen Ländern.

Das Lied „Crazy about you” kam am 3. Januar auf den Markt und ist auf Anhieb in die iTunes All Album, iTunes K-Pop Album sowie Apple Music K-Pop Album Charts eingestiegen.

Nach dem Stand des 7. Januar steht es unter den Top 5 in neun verschiedenen Ländern wie den USA, Thailand, Kanada, Frankreich usw.

Im neuen Lied singen die Sänger von den Erinnerungen mit der Geliebten nach der Trennung. Man spürt Gefühle, die man selbst nicht wahrgenommen hatte und will wieder in die glückliche, gemeinsame Zeit zurückkehren. Die gefühlvollen Stimmen der Mitglieder kommen im Lied besonders gut zum Ausdruck.

Ausländische Magazine berichten über K-Pop, dass das neue Album „Novella“ und das neue Lied „Crazy about you“ von UP10TION ein richtiges Musikgeschenk sei.