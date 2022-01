Park Jeong-hyun bringt endlich wieder ein Album heraus

Die Solosängerin Park Jeong-hyun hat nach einer langen Pause am 12. Januar ein neues Album auf den Markt gebracht. Das Minialbum enthält insgesamt fünf Lieder und es haben berühmte Komponisten und Produzenten mitgewirkt. Im Lied „Another Winter“ erinnert sich die Sängerin an die glücklichen Tage mit dem Geliebten. Man hat sich aber inzwischen getrennt. Man wünscht sich, dass die Erinnerungen vergessen werden können, wie der Schnee, der im Frühling schmelzt. Die feine Stimme der Sängerin kann man in diesem Lied besonders gut genießen. Die Klavierbegleitung macht das Lied umso attraktiver.

Park hat 2019 ihr neuntes reguläres Album herausgegeben. Es ist also wieder ein neues Werk nach zwei Jahren. Die Fans sind einfach begeistert von der Sängerin und ihren neuen Songs.