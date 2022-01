Kein Ticketverkauf bei Olympia in Peking

ⓒ YONHAP News

Das Organisationskomitee der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking beschloss, wegen Bedenken über die Covid-19-Ausbreitung den freien Ticketverkauf zu stoppen. Denn kürzlich wurde in Peking der erste Omikron-Infektionsfall gemeldet, so dass bei der Seuchenkontrollbehörde Alarmzustand herrscht. Zudem finden um die Olympischen Spiele herum das lunare Neujahrsfest und Chinas zwei wichtigste politische Veranstaltungen statt, so dass eine Ausbreitung der Pandemie zu befürchten ist.





Das Organisationskomitee hat gestern durch eine Erklärung bekanntgemacht, dass die Eintrittskarten für die Olympischen Winterspiele in Peking nicht an die allgemeine Öffentlichkeit verkauft, sondern nur über die Behörden organisiert verteilt werden sollten. Es unterstrich auch, dass sich die eingeladenen Zuschauer vor, während und nach jeder Veranstaltung strikt an die Covid-19-Schutzmaßnahmen halten sollen.





Die Organisatoren beschlossen bereits im September des vergangenen Jahres, die Spiele ohne Zuschauer aus dem Ausland auszutragen. Durch den gestoppten freien Ticketverkauf werden Spiele abgesehen von wenigen handverlesenen Zuschauern de facto publikumslos stattfinden. Die Athleten, die an den Spielen teilnehmen, dürfen sich bis zu ihrer Ausreise nur in hermetisch abgeriegelten und geschlossenen Bereichen bewegen.





Die Olympischen Spiele in Peking sind für den Zeitraum vom 4. bis zum 20. Februar geplant. Das lunare Neujahrsfest, das größte Fest Chinas, findet vom 31. Januar bis zum 6. Februar statt, so dass die Behörden über eine mögliche Ausbreitung der Pandemie besorgt sind. Zudem sind ab Anfang März die zwei größten politischen Veranstaltungen Chinas geplant. Daher müssen alle, die vom 22. Januar bis Ende März aus anderen Regionen nach Peking kommen, innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft einem zusätzlichen PCR-Test unterzogen werden.