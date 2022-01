Skeleton-Pilot Yun Sung-bin löst Ticket für Olympische Winterspiele in Peking

ⓒ YONHAP News

Skeleton-Pilot Yun Sung-bin hat knapp das Ticket für die Olympischen Winterspiele in Peking gelöst.





Der Südkoreaner fuhr in St. Moritz auf Platz zehn mit einer Gesamtzeit von 2:15,66 Minuten in beiden Läufen. Der Olympiasieger von Pyeongchang erreichte zwar in der aktuellen Saison kein einziges Mal das Weltcup-Podium, konnte sich jedoch mit Landsmann Jung Seung-gi im Skeleton für die Winterolympiade in Peking qualifizieren.





Yuns beste Saison-Leistung war ein sechster Rang zum Weltcup-Auftakt gewesen. Danach war er in der Platzierung immer weiter zurückgefallen. Seine derzeit mittelmäßigen Leistungen sind auf einen schwachen Start zurückzuführen. Yun Sung-bin konnte dank eines starken Starts in die Weltklasse aufrücken. Auch bei Rennen mit eher schlechten Ergebnis befand er sich im Start unter den schnellsten drei. In der aktuellen Saison hatte er jedoch bis zum sechsten Weltcup hinter den Top drei gelegen.





In der Endphase der Weltcup-Serie konnte der Skeleton-Pilot seine Leistungen noch einmal steigern. Vergangene Woche fuhr Yun Sung-bin in Winterberg auf Platz sechs mit dem zweitschnellsten Start.





Entscheidend für das Ergebnis bei den Winterspielen ist die Anpassung an die Olympia-Rennbahn in Yanqing im Nordwesten von Peking. Außer dem chinesischen Team, das seit der Fertigstellung im Jahr 2020 bereits dort trainiert hat, sind alle anderen Athleten an die neue Bahn noch nicht gewohnt. Eine der Stärken von Yun Sung-bin ist seine schnelle Anpassung an neue Rennbahnen. Sollte er sich bei den Übungsrennen im Vorfeld der Olympiade an die Strecke gewöhnen können, hätte er durchaus Chancen auf einen Medaillengewinn.