KBS startet neue Unterhaltungssendung für Wirtschaftserziehung der Jugendlichen

Am 31. Januar um 21:50 Uhr strahlt KBS die erste Ausgabe seiner neuen Unterhaltungssendung für Wirtschaftserziehung der Jugendlichen. Die Sendung mit dem Titel ´Kapitalismus-Schule´ beobachtet das Wirtschaftsleben der Teenies, die künftig ein Wirtschaftssubjekt des Landes sein werden, und gibt an sie finanzielles Wissen weiter, das für das Überleben in der kapitalistischen Gesellschaft erforderlich ist.

Die Sendung wird von der Entertainerin Hong Jin-kyung, die auch als Model, Unternehmerin und Fernsehschauspielerin aktiv ist, moderiert. In der ersten Ausgabe wird die Erfahrung ihrer Tochter im Teenageralter und die Geschichte vorgestellt, dass Hong das Geld, das ihre Tochter von Verwandten als Neujahrsgeschenk erhielt, in Aktien investiert hatte und große Verluste erleben musste. Im Programm werden künftig Geschichten von weiteren Jugendlichen vorgestellt.