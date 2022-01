Regisseurin Jung Ju-ri und Schauspielerin Bae Du-na drehen neuen Film

ⓒ YONHAP News

Jung Ju-ri, Regisseurin des Films ´Dohee - Weglaufen kann jeder´ mit dem Originaltitel ´Dohee-ya´ und dem englischen Titel ´A Girl at My Door´, der 2014 zu den Internationalen Filmfestspielen von Cannes eingeladen wurde, und Bae Du-na, die in dem Film die Hauptrolle gespielt hatte, arbeiten für einen Film wieder zusammen.

Die Filmproduktionsgesellschaft Twin+Partners teilte am 17. Januar mit, dass kürzlich die Dreharbeiten des neuen Films der Regisseurin Jung mit dem Titel ´Daum Sohee´ in Angriff genommen wurden. Bae Du-na spielt in diesem Film wieder die Hauptrolle und wird in der Rolle einer Polizeikommissarin zu sehen sein, die einen mysteriösen Fall ermittelt, in den eine Oberschülerin namens Sohee verwickelt worden ist.

Jungs erster Film ´Dohee – Weglaufen kann jeder´ lief auf den Internationalen Filmfestspielen von Cannes im Programm ´Un Certain Regard´ und erhielt positive Kritiken. Der Film erhielt im In- und Ausland mehrere Auszeichnungen, darunter vor allem beim International Filmfestival von Stockholm den Preis für den besten Debütfilm für Jung.