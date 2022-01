TV-Serie ´Crash Landing on You´ in diesem Jahr als Musical vorgestellt

Die erfolgreiche Liebeskomödie ´Crash Landing on You´, die 2019 vom Kabelsender tvN ausgestrahlt wurde und nun über den Streaming-Dienst Netflix in vielen Ländern ein Hit geworden ist, wird in diesem Jahr als Musical neu geboren.

Die beliebte Serie mit den beiden großen koreanischen Stars Hyun Bin und Son Ye-jin in den Hauptrollen handelt von unglücklich Liebenden aus den beiden Koreas. Die Serie sorgte auch später für viel Gesprächsstoff, nachdem bekannt wurde, dass die beiden Hauptdarsteller auch im realen Leben ein Liebespaar geworden sind.

Mit der Bekanntgabe des Plans zur Verarbeitung der Serie zu einem Musical richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem darauf, von wem die beiden Hauptfiguren besetzt werden.