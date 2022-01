ⓒ Getty Images Bank

Seit vergangenem Jahr gibt es über 200.000 Elektroautos in Südkorea, zusammen mit Hybridautos sind es über eine Million. Das ist ein größerer Anteil als in Deutschland, wo es rund doppelt so viele registrierte Pkw insgesamt gibt. Reine, privat betriebene Elektroautos erkennt man hierzulande auf den ersten Blich an ihren hellblauen Nummernschildern. Diese Farbe stammt von einer besonderen Beschichtung der ursprünglich weißen Nummernschilder. Sie wurde im Juni 2017 eingeführt, damit Kameras an öffentlichen Parkplätzen Elektroautos automatisch erkennen und einen Discount verrechnen können. Und wer wie ich immer öfter in einer mehr als zehn Jahre alten Dieselschleuder zwischen hellblauen Nummernschildern aus der Zukunft an der Ampel steht, spürt das stärker werdende Bedürfnis, auf Elektro umzusatteln. Vielleicht erleben wir hierzulande bald einen E-Auto-Boom?