MIRAE mit „Marvelous“ sehr beliebt

ⓒ DSP Media

Die noch junge Gruppe MIRAE ist mit dem neuen Lied „Marvelous“ auf internationale Resonanz gestoßen. Das Lied ist im dritten Minialbum enthalten, das am 12. Januar veröffentlicht wurde. Das Video sahen sich binnen drei Tagen über 11 Millionen Fans weltweit an.

„Marvelous“ stieg am Tag der Herausgabe in die World Wide iTunes Album Charts ein, genauer auf den 35. Platz. In fünf Ländern wie Thailand, Australien und Japan stand es auf guten Plätzen.

Die Gruppe hat außerdem den Korea First Brand Preis erhalten, da man erwartet, dass MIRAE im Jahr 2022 die K-Pop-Szene anführen werde.

Die Jungs sind derzeit dabei, ihren neuen Song bekannter zu machen.