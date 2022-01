IVE beenden ihre Aktivitäten mit „Eleven“

ⓒ STARSHIP ENT

Die neu gegründete sechsköpfige Girlgroup IVE hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Sie debütierten am 1. Dezember 2021, sind also nicht mal zwei Monate in der Musikwelt tätig, aber haben mit ihrem Debütsong „Eleven“ neun Mal auf dem ersten Platz von Musiksendungen gestanden.

Sie haben vor kurzem ihre offiziellen Aktivitäten beendet und bereiten sich auf neue Werke vor. Aber das Lied „Eleven“ ist immer noch sehr gefragt. Sie haben bei Spotify nun über 5 Millionen Hörer angesprochen, bislang wurden ihre Lieder über 44 Millionen mal aufgerufen. Diese Zahlen wurden binnen 47 Tagen seit ihrem Debüt erreicht.

Solche Erfolge zeichnen sich dadurch aus, dass sie von K-Pop Radar zum Artisten des Monats auserwählt wurden. K-Pop Radar meinte, dass das Musikvideo an nur einem Tag nach der Veröffentlichung über 10 Millionen Views erreicht hat.

Auf Instagram haben IVE bereits über 1,3 Millionen und bei Twitter über 470.000 Followers.