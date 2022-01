ENHYPEN sind Global Rising Stars

ⓒ BELIFT LAB

Die koreanische Gruppe ENHYPEN sind bereits globale Rising Stars. Bevor sie im Inland bekannt wurde, hatte sie bereits im Ausland viele Fans. Die Gruppe debütierte im November 2020 im Rahmen einer TV-Show, an der viele K-Pop-Fans aus aller Welt mitgewirkt haben. Die Zuschauer haben nämlich über die einzelnen Mitglieder abgestimmt. So waren sie schon gleich nach dem Debüt international bekannt und beliebt. Daher haben sie ihre Alben auf gute Ränge von den US-Billboard Main Charts und japanischen Orikon Charts gebracht.

Das neue Album von ENHYPEN, das Repackage Album des ersten regulären Albums, das am 10. Januar veröffentlicht wurde, steht drei Wochen in Folge auf Platz eins der Gaon-Charts. Die Sänger sind also auch in Korea beliebter geworden. Das Lied „Blessed-Cursed“ ist ebenfalls auf guten Plätzen in wichtigen inländischen Charts zu finden. Das Musikvideo zum Lied wurde in kurzer Zeit oft gesehen.