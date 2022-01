Der Gefängnisarzt (9) 이게 무슨 날벼락이래요?

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „이게 무슨 날벼락이래요?; ige museun nalbyeoragiraeyo“

Deutsch: „Warum kommt plötzlich dieser Blitz aus heiterem Himmel?“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





이게 Kurzform von 이것이, der Kombination aus dem Demonstrativpronomen 이것 für „dies“ und der Subjektpostposition -이

무슨 Fragewort für „welch-“, hier als Determinativ zur Begleitung eines Nomens, das für ein unerwartetes, unerfreuliches Ereignis steht

날벼락 Nomen für „(ein plötzlich einschlagender) Blitz“, steht für ein plötzlich eingeschlagenes Unglück

이- Stamm des Verbs 이다 für „sein“

-래 Endung für Fragen, die der überraschte / entsetzte Sprecher nach einer Erklärung suchend in die Runde wirft

-요 Höflichkeitssuffix





Der Ausdruck „이게 무슨 날벼락이래요?“ bedeutet wortwörtlich so viel wie „Dies ist was für ein plötzlich einschlagender Blitz?“. Der Blitz, der plötzlich einschlägt, wird auch im Koreanischen symbolisch für ein unerwartetes Unglück benutzt. Der Sprecher macht mit dem Ausdruck seine Überraschung über ein unerfreuliches Ereignis deutlich, das plötzlich eingeschlagen ist. Er fragt also die anderen, was gerade passiert ist und wie es dazu kommen konnte. Allerdings erwartet er nicht unbedingt eine Erklärung von jemandem. Es handelt sich also eher um eine rhetorische Frage, mit der der Sprecher seine Überraschung, Fassungslosigkeit und sein fehlendes Verständnis für das Ereignis deutlich macht. Auf Deutsch könnte man den Satz übersetzen mit „Warum kommt plötzlich dieser Blitz aus heiterem Himmel?“ oder „Was soll das alles plötzlich?“

Wenn der Sprecher mit sich selbst redet oder die anderen duzt, kann das Höflichkeitssuffix am Ende des Satzes weggelassen werden: 이게 웬 날벼락이래?





Ergänzungen

선물: Nomen für „Geschenk“