Millionen Menschen trauern um Zen-Meister Thic Nhat Hanh

Am 22. Januar starb der berühmte Zen-Meister und Autor Thic Nhat Hanh im Alter von 95 Jahren. Diese Nachricht sorgt für Trauer auf der ganzen Welt, auch in Südkorea. Mönch Wonhaeng, Generaldirektor des koreanischen buddhistischen Chogye-Ordens, trauerte im Namen aller koreanischen Buddhisten um den weltweit verehrten Zen-Meister.





In einem Kondolenzschreiben an das vom Verstorbenen gegründete Meditationszentrum ´Plum Village´ und an den vietnamesischen Verband der buddhistischen Mönche würdigte er das Leben des Verstorbenen als ein solches, das dem inneren Frieden, der Versöhnung und Heilung aller Weltbürger diente. Das große bedeutsame Leben des Ehrwürdigen werde zum Wegweiser im Leben aller Weltbürger werden.





Thic Nhat Hanh, der ein weltweit bekannter Meditationslehrer und Friedensaktivist war, wurde 1966 wegen seiner Friedensbemühungen während des Vietnam-Kriegs aus seinem Heimatland verbannt. Er lebte seitdem 39 Jahre lang im Exil. In Frankreich gründete er das berühmte buddhistische Meditationszentrum ´Plum Village´ und lud viele Menschen in die Welt des Zen-Buddhismus und der Meditation ein.





Er erlitt 2014 einen Schlaganfall und kehrte 2018 nach Vietnam zurück und verbrachte seine restliche Lebenszeit im Kloster Tu Hieu in der Stadt Hue. Er besuchte 1995, 2003 und 2013 Südkorea und stellte den koreanischen Buddhisten seine Lehre von einem Leben in Achtsamkeit und dem Bewusstsein der Gegenwart vor.