Südkorea in den Augen junger ASEAN-Bürger vertrauenswürdigstes Land

Das Land, dem die jungen Menschen in den ASEAN-Ländern das größte Vertrauen schenken, ist Südkorea. Im Gegensatz dazu betrachten die südkoreanischen jungen Menschen die USA als vertrauenswürdigstes Land. Das ergab eine Untersuchung, die das Korea-ASEAN-Center im August und September 2021 durchgeführt hatte. Befragt wurden 1.800 junge Menschen in neun ASEAN-Ländern außer Myanmar, 500 in Südkorea lebende junge Menschen aus ASEAN-Staaten und 1.000 Südkoreaner.





Der Verband Südostasiatischer Nationen, kurz ASEAN, umfasst zehn Staaten in Südostasien mit einer Einwohnerzahl von rund 660 Millionen. Es sind Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar und Kambodscha. Nach der Untersuchung nannten 93,6 Prozent der jungen Menschen in den ASEAN-Ländern und 96,7 Prozent der in Korea lebenden Menschen aus diesen Ländern Südkorea als das vertrauenswürdigste Land, wobei mehrere Antworten angekreuzt werden konnten.





Nach Korea folgten Japan und Australien. Bei beiden Gruppen war jedoch das Vertrauen in China mit jeweils 57,9 und 38,9 Prozent Unterstützung schwach ausgeprägt. Auch junge Südkoreaner vertrauen mit 64,4 Prozent Zustimmung mehr den ASEAN-Ländern als Japan und China mit jeweils 39 und 16,7 Prozent Unterstützung. Jedoch ist das vertrauenswürdigste Land für Südkoreaner mit 82,7 Prozent die USA, gefolgt von Australien mit 80,1 Prozent Unterstützung.





Junge Menschen in den ASEAN-Ländern kommen hauptsächlich durch Online-Medien wie soziale Netzwerke und Internet mit Informationen über Südkorea und südkoreanischen Contents in Berührung. Bei südkoreanischen Contents geht es vor allem um die koreanische Küche, koreanische Reiseziele und die koreanische Kunst und Kultur. Als Images, die einem im Zusammenhang mit Südkorea gleich einfallen, nannten die jungen Menschen in den ASEAN-Staaten K-Pop, K-Drama und Kimchi.