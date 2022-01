Kurz vor Olympia müssen sich zwei Millionen Menschen in Peking Corona-Test unterziehen

ⓒ YONHAP News

Kurz vor den Olympischen Winterspielen in Peking wurden in der chinesischen Gastgeberstadt Peking mehrere Corona-Infektionsfälle festgestellt. Daraufhin wurde die Maßnahme ergriffen, alle Bewohner eines Pekinger Stadtviertels einem Corona-Test zu unterziehen. Davon betroffen sind zwei Millionen Bewohner des Viertels Fengtai, in dem bis 23. Januar mehr als 25 Ansteckungen gemeldet wurden.





Das Covid-19-Kontrollzentrum Chinas hat daraufhin mit Corona-Tests bei allen zwei Millionen Bewohnern des Viertels begonnen. Auch in zehn Stadtvierteln, in denen Infektionen gemeldet worden sind, werden mit Einsatz von 4.600 Personen in großem Umfang Corona-Tests durchgeführt. Die Stadt bietet alle Kräfte dafür auf, jegliche Übertragungsketten zu unterbrechen.





Es wurde festgestellt, dass die in Peking begonnene Clusterinfektion gegenwärtig in den drei Provinzen Shandong, Shaanxi und Hebei Ausbreitung fand. In Hebei wurden am 23. Januar drei Neuinfektionen gemeldet, und die dortigen Menschen sollen aus dem Pekinger Stadtviertel Fengtai für den Heimatbesuch nach Hebei gereist sein.





Die Stadtregierung Pekings erklärte, dass die meisten Infektionen, die in andere Regionen getragen wurden, mit einer Kühlkette zusammenhängen. Infizierte in anderen Regionen hätten mit Beschäftigten in einem Kühllager in Fengtai oder mit Personen aus ihrem engen Umfeld Kontakt gehabt. Nach offiziellen Angaben waren in Peking vom 15. bis 23. Januar 40 Ansteckungen festgestellt worden.