´Squid Game´ und Clip von ´My Universe´ von BTS und Coldplay für ADG-Awards nominiert

ⓒ ADG

Die südkoreanische Netflix-Originalserie ´Squid Game´ und das Musikvideo zu ´My Universe´ von BTS und Coldplay haben Nominierungen für die Art Directors Guild Awards erhalten. Die US-amerikanische Gewerkschaft von Film- und Fernsehschaffenden, kurz ADG, gab am 24. Januar Ortszeit die Nominierungen für ihre 26. Annual Excellence in Production Design Awards bekannt, die Fernsehshows, Filme, Musikvideos, Werbespots und Animationsfilme ehrt.

Die künstlerische Direktorin von ´Squid Game´, Chae Kyoung-sun, wurde für die Drehkulisse der Episode ´Gganbu´ in der Kategorie ´One-Hour Contemporary Single-Camera Series´ nominiert. Auf der Nominierungsliste für die Kategorie ´Music Videos´ ist ´My Universe´ von BTS und Coldplay vertreten. Seine Konkurrenten sind ´Higher Power´ von Coldplay, ´Shivers´ von Ed Sheeran, ´All I Know So Far´ von P!nk und ´All Too Well´ von Taylor Swift.

Die Gewinner werden bei der ADG-Preisverleihung am 5. März 2022 im InterContinental Hotel Los Angeles Downtown Hotel geehrt.