´The Pirates: The Last Royal Treasure´ feiert mit höchster Reservierungsquote Premiere

Der südkoreanische Action- und Abenteuerfilm ´The Pirates: The Last Royal Treasure´ des Regisseurs Kim Jeong-hoon mit vielen Filmstars in der Besetzung feiert am heutigen 26. Januar 2022 seine Premiere. Mit Stand von gestern um 8.30 Uhr stand der Film bei der Kartenreservierungsquote mit 45,6 Prozent an erster Stelle. Bis dahin sicherten sich 76.462 Zuschauer eine Eintrittskarte.

Der Film ist eine Fortsetzung des Films ´The Pirates´ aus dem Jahr 2014 und handelt von Abenteuern von Piraten, die sich im Meer versammeln und nach spurlos verschwundenen königlichen Schätzen suchen. Beliebte Stars wie Kang Ha-neul, Han Hyo-joo, Kwon Sang-woo, Lee Kwang-soo, Chae Soo-bin, Sehoon von EXO und Kim Seong-oh sind im Film zu sehen.

Der koreanische Film ´Kingmaker´ des Regisseurs Byun Sung-hyun mit Seol Kyung-ku und Lee Sun-kyun in den Hauptrollen kommt ebenfalls am selben Tag ins Kino. Dieser Film steht hinsichtlich der Reservierungsquote mit 24,4 Prozent an zweiter Stelle, gefolgt vom US-amerikanischen Superheldenfilm ´Spider-Man – No Way Home´, der am 15. Dezember seine Korea-Premiere feierte und seit mehr als einem Monat die Spitzenposition in den Kinocharts behauptet und bisher mehr als sieben Millionen Zuschauer ins Kino gelockt hat.