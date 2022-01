Lebensgeschichte vom ältesten Fernsehmoderator Koreas Song Hae wird als TV-Musical vorgestellt

ⓒ KBS

Song Hae, 95 Jahre alt, ist der älteste Fernsehmoderator Koreas, der seit 1988 das Programm ´National Singing Contest´ von KBS moderiert. Seine Lebensgeschichte wird zum Mond-Neujahr als ein TV-Musical im Fernsehen vorgestellt.

KBS gab am 24. Januar bekannt, dass als eine Sondersendung zum Mond-Neujahr am 31. Januar um 19.30 Uhr im KBS-2TV das Musical ´Song Hae sagt Danke´ mit einer Laufzeit von 120 Minuten ausgestrahlt wird. Für die Sendung wurde Songs Lebensgeschichte zu einem Musical in der Musikrichtung Trot verarbeitet. Berühmte Trot-Sänger werden in Songs Rolle zu sehen sein.

KBS teilte mit, dass die Sendung eine Tribut-Aufführung sei, die von jüngeren Sängern für Song gestaltet wird, und auch ein Geschenk von Song für die Fernsehzuschauer sein werde.