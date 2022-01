Hwang Ui-jo von Girondins Bordeaux erzielt gegen RC Strasbourg drei Tore

ⓒ YONHAP News

Der beim französischen Erstligisten Girondins Bordeaux aktive südkoreanische Fußballspieler Hwang Ui-jo hat den ersten Hattrick seit seinem Debüt in der französischen Liga erzielt. Hwang stellte damit außerdem einen neuen Rekord als asiatischer Spieler mit den meisten Toren in Frankreich auf.





Im gestrigen Spiel gegen RC Strasbourg erzielte Hwang drei Treffer und hatte damit maßgeblichen Anteil am 4:3-Sieg. Das Team von Vladimir Petkovic sorgte bereits in den ersten 39 Minuten mit drei Treffern quasi für die Vorentscheidung. Hwang Ui-Jo hatte zu dem Zeitpunkt zwei Treffer erzielt. Strasbourg startete anschließend aber eine Aufholjagd. Erst in der 90. Minute brachte der Südkoreaner mit seinem Treffer Nummer drei den Sieg unter Dach und Fach.





Hwang meldete sich damit nach einer Durststrecke von 42 Tagen eindrucksvoll zurück. Davor hatte er zuletzt am 13. Dezember gegen ES Troyes getroffen. Mit bisher 27 Treffern hat der Flügelspieler den von Park Chu-young aufgestellten bisherigen Rekord der meisten Tore durch einen asiatischen Spieler in der Ligue 1 übertroffen. Besonders torgefährlich präsentiert sich Hwang immer gegen den RC Strasbourg, gegen den er in den letzten drei Spielen gleich fünf Mal traf.





Dank des Siegs am Sonntag ist Bordeaux wieder auf einen Nicht-Abstiegsplatz geklettert. Zuletzt hatte die Mannschaft drei Mal in Folge verloren und zehn Gegentore kassiert.





Das Fußball-Portal Whoscore.com bewertete die Leistung von Hwang Ui-jo mit 9,51 Punkten, damit war er der beste Spieler auf dem Platz.