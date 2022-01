Multiple Persönlichkeiten

ⓒ Getty Images Bank

Was hat ein Typ wie ich mit Ikonen wie Frodo Beutlin, Bran Stark und Charlie Brown oder Idolen wie William Shakespeare, John Lennon oder Peter Jackson gemein? Das Buchstabenkürzel INFP, das einen von 16 verschiedenen Persönlichkeitstypen des MBTI bezeichnet. Der Myers-Briggs-Typenindikator ist ein fragenbogenbasierter Persönlichkeitstest, der vier Kategorien misst, die auf C.G. Jung zurückgehen, und deren Ausprägungen nach der einen oder anderen Seite bestimmt. Meine Kombination INFP wird oft als Mediator oder Heiler bezeichnet, und ihre Beschreibung passt an manchen Stellen besser, an anderen Stellen eher weniger zu mir, genau wie jede andere Kombination. In fachpsychologischen Kreisen wird der MBTI belächelt, in Südkorea ist er aber sehr beliebt und verbreitet und sorgt nicht nur für Unterhaltung in sozialen Netzwerken, sondern auch für Spannungen bei lebenswichtigen Entscheidungen wie Partner- oder Berufswahl.