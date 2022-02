Der Gefängnisarzt (10) 얘기 좀 해

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „얘기 좀 해; yaegi jom hae“

Deutsch: „Wir müssen kurz sprechen“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





얘기 Kurzform des Nomens 이야기 für „Geschichte“,

hier mehr für „Gespräch, Unterhaltung“

좀 Kurzform des Adverbs 조금 für „ein bisschen, etwas“,

wirkt hier eher wie eine Partikel, die eine Aufforderung im Ton abmildert

해 nicht-höflich konjugierte Imperativform des Verbs 하다 für „tun, machen“





Der Ausdruck „얘기 좀 해“ bedeutet wortwörtlich so viel wie „Mache etwas Gespräch“. Der Sprecher ist unzufrieden mit einer Lage oder möchte sein Gegenüber auf ein Problem hinweisen oder etwas fragen, sodass er sein Gegenüber um eine ernste Unterredung bittet. In diesem Sinne wäre der Ausdruck ins Deutsche natürlicher übersetzbar mit „Wir müssen kurz sprechen“, „Lass uns kurz reden“ oder „Ich muss mit dir kurz sprechen“.

Höflicher formulieren kann man den Ausdruck, indem man am Ende das Höflichkeitssuffix -요 hinzufügt: 얘기 좀 해요.





Ergänzungen

소금: Nomen für „Salz“

설탕: Nomen für „Zucker“

* 소금(Sogeum) ist in dieser Serie auch der Vorname einer Hauptfigur. Als sich Sogeum in dieser Szene vorstellt, macht das Gegenüber ein Wortspiel daraus, indem es gereizt sagt, dass es ihm völlig egal ist, ob sie nun „Sogeum“ (also „Salz“) oder „Seoltang“ (also „Zucker“) heißt.