UP10TION _ Crazy about you

An dem Tag, an dem kalter Wind wehte, an dem Tag, an dem du dich von mir entfernt hast





Ich war dumm zu glauben, dass alles unbedeutend sei





Du und ich von damals rüttelt mich stets





Ja, ich war nach dir verrückt













~미치다 verrückt sein nach

~을 매우 좋아하다 sehr mögen





너에게 미치다 verrückt sein nach dir

너를 매우 좋아하다 dich sehr mögen