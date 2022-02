´Squid Game´-Star Lee Jung-jae bei Markenbewertung für Filmschauspieler auf Rang 1

ⓒ artist company

Das Koreanische Forschungsinstitut für Markenruf analysierte vom 31. Dezember 2021 bis 31. Januar 2022 rund 150 Millionen Marken-Big-Data von 50 bei einheimischen Verbrauchern beliebten koreanischen Filmschauspielern. Verglichen mit Oktober 2021 ist die Datenzahl um 26,08 Prozent zurückgegangen.

Der Markenrufindex der Filmschauspieler wird durch die Analyse des Verbraucherverhaltens in den Kategorien Partizipation, Kommunikation, Community und Media bestimmt. Nach dieser Analyse belegte im Januar 2022 der ´Squid Game´ Star Lee Jung-jae beim Filmschauspieler-Markenruf Rang 1. Danach folgten an zweiter Stelle Choi Woo-shik, der im Oscar-Film ´Parasite´ eine der Hauptrollen spielte, und an dritter Stelle Oh Il-nam, der in der Netflixserie ´Squid Game´ den Spieler 001 spielte.