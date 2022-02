Na In-woo wird festes Mitglied des KBS-Unterhaltungsprogramms ´One Night Two Days´

ⓒ CUBE Entertainment

Der junge Fernsehschauspieler Na In-woo, der als aufsteigender Star große Aufmerksamkeit auf sich zieht, wird festes Mitglied des seit vielen Jahren beliebten Sonntagsunterhaltungsprogramms von KBS ´One Night Two Days. Die vierte Staffel des Programms, bei dem sechs männliche Stars eine zweitägige Inlandsreise unternehmen und mit verschiedenen Spielen Unterhaltung anbieten und den Zuschauern Reiseziele im Inland vorstellen, läuft seit Dezember 2019, jeden Sonnabend um 18.30 Uhr.

Im vergangenen Oktober zog sich der Fernsehschauspieler Kim Seon-ho wegen einer Debatte um sein Privatleben aus dem Programm zurück, und seitdem wurde das Unterhaltungsprogramm mit fünf Teilnehmern fortgesetzt. Ab der nächsten Ausgabe am 6. Februar wird Na In-woo als das jüngste Mitglied des Teams zu sehen sein. Na debütierte 2013 mit einem Musical, sein Fernsehdebüt gab er 2014 und war seitdem in mehreren Fernsehserien zu sehen. Zu Ende des vergangenen Jahres gewann er bei KBS Drama Awards 2021 für seine Rolle in der Serie ´River Where the Moon Rises´ den Preis für den besten Nachwuchsschauspieler des Jahres.