Südkorea macht Qualifikation für Fußball-WM perfekt

Südkoreas Fußball-Nationalmannschaft hat sich das zehnte Mal in Folge für eine WM-Endrunde qualifiziert.





Mit einem 2:0-Sieg über Syrien gelang der südkoreanischen Mannschaft am Dienstag in Dubai die frühe Qualifikation für die WM in Katar. Die Treffer gegen Syrien erzielten Kim Jin-su und Kwon Chang-hoon.





Auch mit einer Niederlage in den beiden verbliebenen Spielen der Qualifikationsrunde wäre Südkorea mindestens Gruppenzweiter geworden. Für die WM sind die Ersten und Zweiten der beiden Qualifikationsgruppen direkt qualifiziert.





Die südkoreanische Mannschaft gewann sechs von bisher acht ausgetragenen Spielen der letzten Qualifikationsphase. Zwei davon endeten mit einem Unentschieden. In sämtlichen Qualifikationsrunden waren Son Heung-min und Kim Shin-wook mit jeweils sechs Treffern die erfolgreichsten Torschützen.





Südkorea nahm 1954 in Lausanne erstmals an einer Fußball-WM teil. 1986 in Mexiko gab es den ersten Treffer für Südkorea bei einer WM-Endrunde. Bei der WM 2002 in Südkorea-Japan zog die südkoreanische Nationalmannschaft erstmals ins Achtelfinale ein und schaffte es anschließend nach Siegen gegen Italien und Spanien als erste asiatische Mannschaft sogar bis ins Halbfinale. 2006 in Deutschland scheiterte die Mannschaft schon in der Vorrunde. Vier Jahre später in Südafrika gelang der Vorstoß ins Achtelfinale. 2018 in Russland war erneut schon in der Vorrunde Schluss, der Mannschaft war mit einem 2:0-Sieg über Deutschland aber eine kleine Sensation gelungen.