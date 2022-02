Mega-Freihandelsabkommen RCEP tritt auch für Südkorea in Kraft

ⓒGetty Images Bank

Die regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP), das weltgrößte Freihandelsabkommen, ist für Südkorea zum 1. Februar in Kraft getreten.





Dies erfolgte gemäß der Regelung, dass das Abkommen 60 Tage nach der Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde durch die jeweilige Regierung in Kraft tritt. Die südkoreanische Regierung hatte das Ratifizierungsverfahren am 3. Dezember abgeschlossen.





An der RCEP beteiligen sich die zehn ASEAN-Mitgliedstaaten und fünf weitere Staaten in der Region Asien-Pazifik. Dies sind Südkorea, China, Japan, Australien und Neuseeland.





In zehn Ländern, darunter China, Japan, Laos, Singapur, Thailand und Australien, war das Abkommen bereits am 1. Januar in Kraft getreten.





Indien wollte sich der Freihandelszone ursprünglich ebenfalls anschließen. Aufgrund von Bedenken, billige Industrieprodukte aus China und Agrarprodukte aus Australien und Neuseeland könnten den indischen Markt überschwemmen, war das Land 2019 aber aus den Verhandlungen ausgestiegen. Am 15. November 2020 fand in Hanoi die Vertragsunterzeichnung der 15 Mitglieder statt.





In den Mitgliedsstaaten leben etwa 2,2 Milliarden Menschen. Die Freihandelszone sorgt mit einem Volumen von 5,4 Billionen Dollar für knapp 30 Prozent des Welthandels und steuert mit 26,3 Billionen Dollar etwa 30 Prozent zum weltweiten BIP bei.





In die RCEP-Staaten geht etwa die Hälfte der Exporte Südkoreas. Es wird erwartet, dass Südkorea mit dem Inkrafttreten des Abkommens neben Exportschlagern wie Automobilen und Stahlprodukten auch in Bereichen wie Film und Spiele mehr exportieren kann.





Zwischen Südkorea und den ASEAN-Staaten ist je nach Land ein Zollabbau zwischen 91,9 und 94,5 Prozent vorgesehen. Zwischen Südkorea und Japan wurde ein Zollabbau von 83 Prozent und zwischen Südkorea und China, Australien und Neuseeland von 91 Prozent vereinbart.





Der koreanische Handelsverband geht davon aus, dass sich durch das Abkommen im Handel mit Japan für Südkorea Vorteile beim Export von Kunststoffen ergeben. Im Handel mit China würde der Export von Komponenten für medizinische Geräte und Aufnahmegeräte zusätzlich belebt. Im Handel mit Vietnam nähmen voraussichtlich die Ausfuhren von Autoteilen und Stahlprodukten zu. Thailand, die Philippinen und Indonesien könnten künftig mehr Produkte der Popkultur abnehmen.