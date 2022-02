Südkoreas Bilanz bei Olympischen Winterspielen

Erste Teilnehmer mussten unter japanischer Flagge starten

Am kommenden Freitag werden in Peking die Olympischen Winterspiele eröffnet.





Südkorea ist seit 1948 bei Olympischen Winterspielen vertreten. Aber auch schon davor gab es Koreaner, die bei Winterspielen an den Start gegangen waren. Die Eisschnellläufer Kim Jeong-yeon, Lee Seong-deok und Jang U-shik starteten 1936 in Garmisch-Partenkirchen unter der japanischen Nationalflagge, da sich Korea zu der Zeit unter der japanischen Kolonialherrschaft befand.





Nach der Unabhängigkeit wurde Korea im Jahr 1947 Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees. Im darauffolgenden Jahr 1948 nahmen drei koreanische Athleten an den Winterspielen in St. Moritz teil. Die Eisschnellläufer Moon Dong-seong, Lee Hyo-chang und Lee Jong-guk waren die ersten Koreaner, die offiziell bei Olympischen Winterspielen an den Start gingen.





An den Winterspielen 1952 in Oslo nahm Südkorea wegen des Koreakriegs nicht teil. 1956 in Cortina d'Ampezzo war Südkorea im Eisschnelllauf vertreten. 1960 in Squaw Valley starteten erstmals südkoreanische Athleten außer im Eisschnelllauf auch in den Disziplinen Cross-Country und Alpin Ski. Die Eisschnellläuferinnen Han Hye-ja und Kim Kyung-hee waren damals die ersten koreanischen Frauen, die bei Winterspielen starteten.









In Albertville erstmals olympische Medaille für Südkorea bei Winterspielen

Die erste Medaille gewann der Eisschnellläufer Kim Yun-man 1992 in Albertville. Kim gewann die Silbermedaille über 1000 Meter mit 0,01 Sekunden Rückstand auf den Deutschen Olaf Zinke. Im Shorttrack, das in Albertville erstmals ins olympische Programm aufgenommen wurde, gewann Kim Ki-hoon Gold über 1000 Meter. Als Mitglied der 5000-Meter Staffel wurde er der erste zweifache Olympiasieger aus Südkorea. Lee Jun-ho gewann Silber über 1000 Meter. In Albertville belegte Südkorea Rang zehn in der Nationenwertung mit insgesamt zwei Goldmedaillen, einer Silber- und einer Bronzemedaille.





1994 in Lillehammer kletterte Südkorea mit vier Gold-, einer Silber- und einer Bronzemedaille auf Rang sechs im Medaillenspiegel. Die Shorttrack-Läuferin Chun Lee-kyung gewann Gold über 1000 m und mit der 3000 m Staffel. Vier Jahre später bei den Spielen in Nagano konnte die Athletin beide Titel verteidigen. Zudem holte sie die Bronzemedaille über 500 Meter. Die Spiele in Nagano beendete Südkorea auf Platz neun mit drei Goldmedaillen, einmal Silber und zweimal Bronze.





Nach Rang 14 bei den Spielen 2002 in Salt Lake City gewannen die südkoreanischen Athleten vier Jahre später in Turin sechs Goldmedaillen. Mit insgesamt elf Medaillen belegte Südkorea damals Rang sieben in der Gesamtwertung. Außer der Bronzemedaille von Lee Kang-seok im Eisschnelllauf über 500 Meter wurden sämtliche Medaillen im Shorttrack gewonnen. Ahn Hyun-soo und Jin Sun-yu gewannen als erste Olympia-Teilnehmer aus Südkorea dreifach Gold.









Winterspiele in Vancouver die bisher erfolgreichsten für Südkorea

Die Winterspiele 2010 in Vancouver sind bis heute die für Südkorea erfolgreichsten geblieben. Mit 14 Medaillen, darunter sechs Goldmedaillen, belegte Südkorea Rang fünf in der Nationenwertung und avancierte zur Wintersportnation.





Eisschnellläuferin Lee Sang-hwa und Teamkollege Mo Tae-bum gewannen jeweils bei den Frauen und Männern die Goldmedaille über 500 Meter. Lee Sang-hwa wurde die erste südkoreanische Eisschnellläuferin, die olympisches Gold gewann. Lee Seung-hoon sicherte sich als erster Asiat Gold über 10.000 Meter. Einen unvergesslichen Moment bescherte Eiskunstläuferin Kim Yu-na in Vancouver mit ihrem Sieg im Frauen-Einzel. Kim Yu-na erhielt für ihre Darbietung die bisher höchste Punktzahl von 228,56 Punkten und wurde zur Königin des Eiskunstlaufs gekrönt.





Bei der Generalversammlung des IOC 2011 im südafrikanischen Durban wurde PyeongChang in Südkorea zum Gastgeber der Winterspiele 2018 gewählt. Die darauffolgenden Spiele in Sotschi endeten für die südkoreanische Delegation mit einem mittelmäßigen Platz 13. Lee Sang-hwa vollbrachte jedoch eine bedeutende Leistung. Sie verteidigte ihren Titel über 500 Meter und wurde weltweit die dritte Eisschnellläuferin, die bei zwei Winterspielen in Folge über 500 Meter siegte.





Bei den Spielen 2018 in PyeongChang ging die bisher höchste Zahl von 146 südkoreanischen Athleten an den Start. Südkorea gewann 17 Medaillen und belegte in der Nationenwertung Platz sieben. Bemerkenswert ist, dass nicht nur im Shorttrack und Eisschnelllauf Medaillen gewonnen wurden. In PyeongChang glänzten die Athleten auch in den Ski- und Schlittendisziplinen.





Yun Sung-bin gewann Gold im Skeleton und das Team um Bob-Rennfahrer Won Yun-jong belegte im Vierer-Bob den zweiten Platz. Das Frauen-Curling-Team gewann die Silbermedaille und damit die erste olympische Medaille für Südkorea im Curling. Lee Sang-ho gewann Silber im Snowboard Parallel-Riesenslalom.





Südkorea gewann bisher bei Winterspielen insgesamt 70 Medaillen, und zwar 31 Gold-, 25 Silber- und 14 Bronzemedaillen. Davon gewannen die Shorttrack-Läuferinnen und Läufer 48 Medaillen, darunter 24 Goldmedaillen. 16 Medaillen gehen auf das Konto der Eisschnellläufer.





Für die kommenden Spiele in Peking hat das südkoreanische Sport- und Olympische Komitee das Ziel ausgegeben, mindestens zwei Goldmedaillen zu gewinnen und Rang 15 in der Gesamtwertung zu erreichen.